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26 августа 2022, 14:00

Перспективы развития горнодобывающей отрасли обсудили во время встречи в шахте Березовского рудника

Шахта

В прошлом году на руднике добыли свыше 400 тысяч тонн товарной руды. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ходе рабочей встречи с работниками и ветеранами Березовского рудника глава Среднего Урала обсудил перспективы развития отрасли.

Березовский рудник — старейшее работающее горнодобывающее предприятие в мире. Оно было открыто в 1745 году, при этом шахта эксплуатируется с 1747 года. Город Березовский располагается на центральной части месторождения, золотодобывающие шахты находятся в черте города.

"Горнодобывающая отрасль создает надежную сырьевую базу для металлургических предприятий региона, вносит большой вклад в развитие экономики. Березовский рудник — одно из ведущих предприятий города, которое оказывает серьезное влияние и на общий уровень жизни Березовского городского округа", — отметил губернатор.

В прошлом году на руднике добыли свыше 400 тысяч тонн товарной руды. Шахтеры отбурили более 40 тысяч погонных метров глубоких скважин. Сейчас Березовский рудник имеет все необходимое горно-шахтное и обогатительное оборудование, буровую технику и ремонтную базу. На предприятии трудятся более тысячи человек, уточнили в региональном департаменте информполитики.

Областная газета Свердловской области

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