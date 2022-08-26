В "Титановой долине" началось строительство ангара для испытания самолетов

Объем инвестиций в проект составит 722 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ОЭЗ "Титановая долина" на площадке "Уктус" стартовало возведение ангара площадью 1,9 тыс. квадратных метров для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники. Строительство ведется в интересах Уральского завода гражданской авиации.

В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники. Среди них — турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 "Ладога" и легкий многоцелевой самолет ЛМС "Байкал". Соответствующий контракт ранее заключили Минпромторг РФ и АО "УЗГА".

"Сдать готовый объект планируется до 20 октября 2022 года. Он войдет в состав нового производственного комплекса АО "УЗГА", который также уже строится на площадке "Уктус", — рассказал гендиректор "Титановой долины" Андрей Антипов.

На предприятии в "Титановой долине", где собирают самолеты L-410 и DA-42T, уже работают 940 человек. Новый проект позволит создать на предприятии еще 1,2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций составит 722 млн рублей, заявили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации подписал договор на поставку в период с 2025 по 2029 годы 10 самолетов "Байкал" в Красноярский край. Они будут использоваться для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты региона.