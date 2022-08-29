Параллельный импорт могут продлить на 2023 год

Представители бизнеса опасаются распространения контрафакта по высокой цене. Фото: Полина Зиновьева

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. Соответствующее письмо будет направлено в Минпромторг.

По словам президента организации Артема Соколова, если не продлить использование действующего механизма, розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий, так как крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок РФ. Кроме того, могут исчезнуть прозрачные условия ввоза оригинальной продукции. В результате потребителям предложат контрафакт по высокой цене, передают "Известия".

"Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры", — пояснил Артем Соколов.

Напомним, параллельный импорт был введен в РФ до конца 2022 года. В список товаров, разрешенных для ввоза по такой схеме (без согласия правообладателя), вошли 96 наименований. В частности это электроника, автомобили (Land Rover, Jeep, Jaguar, GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и другие), бытовая техника (например, Electrolux, Miele, Siemens). В списке также присутствуют такие бренды, как Apple и Samsung.

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