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Экономика
2 сентября 2022, 18:32

Компания Electrolux продает бизнес и покидает Россию

Техника

Фото: Полина Зиновьева

Производитель бытовой техники из Швеции Electrolux покидает российский рынок и продает бизнес местному руководству. Компания понесла убытки в размере 35 млн шведских крон.

"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Electrolux.

Передача бизнеса российскому менеджменту, по мнению руководства компании, позволит обеспечить ответственный уход с рынка. У Electrolux не было производства в России, однако дочерняя фирма продолжит обслуживать технику, которая была продана в стране ранее.

В прошлом году на Россию пришлось всего 4% от продаж техники Electrolux в Европе.

Областная газета Свердловской области

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