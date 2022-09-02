Компания Electrolux продает бизнес и покидает Россию

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Производитель бытовой техники из Швеции Electrolux покидает российский рынок и продает бизнес местному руководству. Компания понесла убытки в размере 35 млн шведских крон.

"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Electrolux.

Передача бизнеса российскому менеджменту, по мнению руководства компании, позволит обеспечить ответственный уход с рынка. У Electrolux не было производства в России, однако дочерняя фирма продолжит обслуживать технику, которая была продана в стране ранее.

В прошлом году на Россию пришлось всего 4% от продаж техники Electrolux в Европе.