Сам себе хозяин

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В 2022 году количество свердловчан, получивших статус самозанятых, превысило 145 тысяч человек. Ежемесячный прирост в среднем составляет порядка четырёх тысяч. О том, как начать свое дело, где и какую помощь можно получить, – в материале «ОГ».

Льготная независимость

Свердловская область включилась в эксперимент по применению налога на профессиональный доход в 2020 году. Тогда на Среднем Урале и появились первые самозанятые. Они платят специальный налог на профессиональный доход – четыре или шесть процентов в зависимости от источника поступления средств, не отчисляя при этом подоходный налог или налог на прибыль. По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), самыми популярными направлениями деятельности самозанятых в этом году стали перевозки пассажиров и грузов, а также доставка товаров на дом.

Самозанятые ведут свою деятельность без работодателя и без привлечения наемных работников или же получают доходы от использования своего имущества.

Оформиться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры и многие другие фрилансеры, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

– Подобные налоговые режимы действуют во многих странах и везде пользуются популярностью, – говорит юрист Арсений Артюх. – Привлекают возможность ни от кого не зависеть, низкие ставки налогообложения плюс налоговые вычеты, а также предельная простота регистрации. Чтобы получить статус самозанятого, достаточно в мобильном приложении «Мой налог» заполнить заявление, закачать скан паспорта и фото с телефона.

С 2023 года быть самозанятым станет еще привлекательней. Им разрешат регистрировать свои товарные знаки, бренды, а также устанавливать торговые точки вне стационарных торговых объектов для реализации произведенных своими руками товаров.

Стартовая площадка

Государство стимулирует желание людей работать на себя. В рамках региональной программы поддержки самозанятых СОФПП предоставляет предпринимателям займы и кредиты на льготных условиях. Один из них так и называется – «Самозанятым». Он предполагает выдачу до 500 тысяч рублей под 7,5 процента годовых. На эти деньги можно приобрести франшизу, арендовать помещение или закупить оборудование.

Получить господдержку до 250 тысяч рублей могут и начинающие предприниматели. Для этого надо заключить социальный контракт для преодоления кризиса со службой соцзащиты. Это не пособие, а помощь в открытии собственного дела, чтобы решить проблему с постоянным заработком. Такой способ подойдет малообеспеченным (среднедушевой доход 13 501 рубль) или одиноким гражданам.

– С детства увлекалась творчеством, – рассказывает о своем пути в бизнес Татьяна Уварова из Заречного. – Окончила архитектурный университет по специальности «графический дизайн». Но в нашем городе такие услуги не очень востребованы, поэтому стала осваивать мобильную видеосъемку и монтаж. Брала заказы у друзей, знакомых, вступала в бизнес-клубы, чтобы расширить аудиторию.

Дела у Татьяны шли неплохо. Но в какой-то момент, говорит она, возможности ее старой видеокамеры перестали отвечать требованиям заказчика, старенький компьютер требовал дорогостоящего апгрейда.

– Банк мне в кредите отказал, но я узнала, что можно заключить соцконтракт. Пошла в местное управление соцзащиты, сдала бизнес-план, и все срослось, – рассказывает бизнесвумен.

Похожая история у Татьяны Душной из Асбеста. Она утверждает, что благодаря соцконтракту открыла бизнес своей мечты. Стартовый капитал позволил ей оборудовать студию перманентного макияжа, сформировать круг постоянных клиентов. Теперь женщина думает о расширении дела.

– Главная задача соцконтракта – дать возможность человеку увеличить свои доходы за счет собственных активных действий, – поясняет начальник управления социальной политики №10 по Заречному и Асбесту Татьяна Онисенко.

В Асбестовском городском округе за семь месяцев прошлого года было заключено 11 соцконтрактов, за такой же период нынешнего – уже 17. Но, как отмечает Татьяна Онисенко, 60 процентов из них неэффективны, заявленные в проектах показатели не выполняются:

– Люди не всегда готовы к ведению бизнеса, не могут рассчитать свои силы и возможности. Очевидно, необходима более тщательная предварительная подготовка, обучение.

Профессиональный рост

О необходимости в образовательных и развивающих программах для начинающих предпринимателей говорят и в СОФПП.

– В прошлом году мы делали акцент на обучение деловым качествам, – говорит руководитель департамента развития территориальной инфраструктуры фонда Роман Анисимов, – в нынешнем организовали практикум, который дает самозанятым возможность получить новую профессию или повысить свое мастерство.

В частности, СОФПП профинансировал программу обучения 110 человек в известной на Урале сети салонов красоты. За 30 академических часов новички под руководством опытных наставников овладели навыками мужской стрижки, колористики и маникюра.

– О курсах в салоне красоты я узнал от мамы, – рассказывает Максим Гудков, который стал самозанятым в 16 лет. – Никакого опыта у меня не было. Думал, что будет много теории и мало практики, но оказалось, наоборот. В первый же день передо мной посадили человека и сказали: «Стриги». Понятно, что рядом стоял наставник, но все равно было страшновато. В итоге модель и стилист остались довольны моей работой. На второй день я подстриг уже трех человек, на третий – четырех…

Как отметил владелец салона, где проходил обучение Максим, в дальнейшем самозанятый может открыть собственный салон и зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц.

Ошейник для лягушек

Практикуют в СОФПП и более универсальные программы обучения. Недавно, например, провели образовательный онлайн-форум «Свое дело», посвященный проблемам самозанятых. Участники говорили о важности на старте правильно выбрать сферу деятельности.

– Лично я подсмотрел ее в фильме «Волк с Уолл-стрит», – поделился опытом директор компании по производству подарков из Берёзовского Семён Анфиногенов. – Там на собеседовании предлагают задание – продать ручку. А я подумал, почему бы, действительно, не продавать ручки? К тому же на производстве, которым мы тогда занимались, оставались обрезки ценных пород древесины.

Семён Анфиногенов начал выпускать ручки не простые, а подарочные. Вложил в дело в 2013 году три тысячи рублей. Со временем фирма стала поставщиком Роскосмоса, Министерства обороны, других крупных организаций, среди зарубежных покупателей – фирма в Дубае, которая выпускает бронированные автомобили.

Мечтающим начать свое дело Семён Анфиногенов советует ответить на вопросы: чего я хочу, что могу, что у меня есть для реализации идеи. Стоит, по его словам, также присмотреться к бизнесу друзей и знакомых – может, им нужен партнер. Не менее важно трезво оценить на старте, можно ли заработать на вашей идее?

– Если ваша идея настолько оригинальна, что отсутствует конкуренция, это может означать, что такой товар или услуга просто не пользуется спросом, – предостерегает бизнесмен. – Допустим, вы хотите шить ошейники для лягушек. Давайте кинем запрос и посмотрим на отклики.

Самое забавное, что пока эксперт отвечал на вопросы участников форума, на размещенное в соцсетях объявление о лягушачьих ошейниках откликнулись семь человек. Спрос есть, но, считает Семен, настолько мизерный, что бизнес на нем не построишь. По крайней мере быстро.

– Прежде чем идти в бизнес, идите в фонд поддержки предпринимательства, – советует Семён Анфиногенов. – Там вам все объяснят, помогут с оформлением документов, дадут кредит – буквально за руку проведут. Я тоже в свое время получил деньги через фонд, пройдя обучение на одном из форумов.

Наиболее популярные виды деятельности среди самозанятых (по данным СОФПП): перевозки пассажиров и грузов;

доставка товаров на дом;

ремонт и строительство;

обучение и репетиторство;

торговля собственноручно произведенным товаром;

бьюти-услуги;

сдача жилья.

ДЕЛОВОЙ ДИАЛОГ Во время онлайн форума участники могли общаться в чате с экспертами и получать ответы на свои вопросы. – Можно ли в рамках соцконтракта получить компенсацию за обучение? – Если комиссия решит, что это необходимо, то 30 тысяч рублей можно потратить на обучение. – Могу ли я как самозанятая заключить договор с социальным учреждением на оказание услуг малоимущим? – Да, самозанятые вправе предоставлять услуги не только физическому лицу, но и организации. – Какой срок установлен для рассмотрения бизнес-плана на соцконтракт? – На это отводятся 20 дней, но на практике иногда экспертам для оценки плана требуется больше времени, иногда сами претенденты просят продлить срок, чтобы внести уточнения. – Может ли самозанятый дважды заключить соцконтракт? – Если человек начал бизнес и дело пошло, но есть необходимость его расширить, то заключение повторного контракта возможно. – Могут ли пенсионеры получить соцконтракт? – Тут все индивидуально, но есть два обязательных условия, которым должен отвечать претендент: быть трудоспособным и малообеспеченным. Пенсионеры по возрасту относятся к категории нетрудоспособных граждан. Ну а военные пенсионеры, которые выходят на заслуженный отдых до достижения возраста нетрудоспособности, имеют пенсии много выше минималки.

Актуально



Председатель Правительства России Михаил Мишустин в начале сентября подписал постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек. Самозанятым разрешили продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Решение открывает новые возможности для самозанятых в аграрном секторе. Теперь у них появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, – молока, мяса, овощей, зелени, а у потребителей – возможность приобрести продукты по доступным ценам.



Опубликовано в №164 от 09.09.2022