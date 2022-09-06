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Экономика
6 сентября 2022, 18:39

Правительство Свердловской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

Герман Греф

В рамках соглашения стороны будут стремиться к удовлетворению потребностей граждан, созданию экологически ориентированной инфраструктуры и привлечению инвестиций. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области и глава Сбербанка подписали документ о сотрудничестве с целью социально-экономического развития региона и повышения качества жизни. Также в рамках соглашения стороны будут стремиться к удовлетворению потребностей граждан, созданию экологически ориентированной инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Особое внимание правительство региона и Сбербанк будут уделять цифровизации экономики и повышению эффективности управления в дорожно-коммунальной отрасли, энергетике, агропромышленном комплексе, туризме и промышленном производстве. При этом планируется реализация программы льготного кредитования на образование для студентов вузов Среднего Урала.

"Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации и предложить свои компетенции для гармонизации производственной сферы и предпринимательской среды, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона. Аналогичные проекты Сбер сегодня реализует во многих территориальных образованиях, и они показывают востребованность и эффективность", — передает слова Германа Грефа департамент информполитики Свердловской области.

Стороны договорились о поддержке технологий, обеспечивающих разработку и функционирование программ "цифрового правительства" и "безопасного региона", а также внедрении в здравоохранение передовых медицинских сервисов. Кроме того, Сбербанк и региональное правительство совместно будут реализовывать новые образовательные программы.

Областная газета Свердловской области

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