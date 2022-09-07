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Экономика
7 сентября 2022, 12:56

Президент РФ сказал, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума

Владимир Путин

По словам президента, инфляция в РФ, в отличие от западных стран, продолжает снижаться и к концу года может достигнуть 12%. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума 2022 года, тема которого — "На пути к многополярному миру". Глава государства отметил, что экономическая ситуация в РФ стабилизировалась, хотя проблемы в отдельных отраслях все еще присутствуют. 

"Да, в целом экономическая ситуация стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию", — передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин считает, что необходимо продолжать вводить адресные меры поддержки бизнеса. В связи с этим президент поручил правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики держать ситуацию на постоянном контроле и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

При этом глава государства заявил, что уровень безработицы в России опустился до исторического минимума — ниже 4%. Также по словам президента, инфляция в РФ, в отличие от западных стран, продолжает снижаться и к концу года может достигнуть 12%. 

"Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение", — заявил Владимир Путин.

При этом ко второму кварталу 2023 года этот показатель может снизиться до 5-6%.

Областная газета Свердловской области

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