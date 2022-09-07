Правительство РФ утвердило параметры программы промышленной ипотеки

О запуске программы председатель кабмина объявил еще 5 сентября на совещании с вице-премьерами. Фото: пресс-служба Правительства РФ

По поручению президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры новой программы поддержки бизнеса — промышленной ипотеки. Она подразумевает выдачу льготных кредитов компаниям на покупку недвижимости для промышленного производства.

О запуске программы председатель кабмина объявил еще 5 сентября на совещании с вице-премьерами. Михаил Мишустин говорил, что новый механизм позволит поддержать не только расширение производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики.

"Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", — передает слова премьер-министра пресс-служба правительства.

В рамках программы займы будут выдаваться на срок до 7 лет по ставке в 5%, а для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3%. Максимальная сумма ипотеки — 500 млн рублей.