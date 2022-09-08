Завершающий участок ЕКАД связал Полевской тракт с Челябинским (М-5). Протяженность новой шестиполосной трассы – по три полосы в каждом направлении – 11,4 километра. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера Владимир ПУТИН принял участие в запуске третьей (последней) очереди Екатеринбургской кольцевой автодороги. Открытие финального отрезка ЕКАД, наконец, замкнуло трассу, которая начала строиться почти 30 лет назад.

Президент, помимо ЕКАД, также открыл движение на участках автодорог в Московской и Челябинской областях (это трассы М-12 Москва – Казань и М-5 «Урал»). Торжественная церемония прошла в формате видеоконференции.

Для Свердловской области финальный участок ЕКАД – ключевой инфраструктурный проект, завершение строительства которого прошло в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Открывая движение, Владимир Путин сказал: «Вперед! Поехали!», после чего по участку прогнали самосвалы.

Принять участие в завершении грандиозной стройки Президента России в июне этого года пригласил вице-премьер Марат Хуснуллин. На церемонии открытия Владимир Путин подчеркнул, что теперь в регионе повысится скорость и безопасность движения, в лучшую сторону изменится и экологическая ситуация:

– Проведенные работы – это еще один важный этап развития надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны. Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва – Казань – Екатеринбург. В итоге с учетом уже действующей автодороги время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза с 31 до 17,5 часа, – отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, такие скоростные и хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное стратегическое значение для всей страны. Они способствуют привлечению инвестиций, наращиванию экспорта, помогают раскрыть потенциал прилегающих территорий, а также положительно отражаются на национальной экономике и качестве жизни людей.

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Президента России за помощь, которую он лично и федеральное правительство оказали Свердловской области:

– Уважаемый Владимир Владимирович, мы сегодня подошли к завершению долгожданного проекта – запуску сквозного рабочего движения по Екатеринбургской кольцевой дороге. Это стало возможно благодаря тому, что еще год назад вы поддержали нас с опережающим финансированием, и мы вас не подвели. На два года раньше срока, как и обещали, ввели этот объект. Благодаря отличному труду наших дорожных строителей и благодаря вашей поддержке. ЕКАД – это другое качество жизни, это экология, это безопасность, это удобство для транзитного транспорта.

Евгений Куйвашев отметил, что ЕКАД дает новые возможности для развития расположенных вблизи сети крупных транспортно-логистических центров. Глава региона также подчеркнул важность поручения Владимира Путина по продолжению проекта «Северный широтный ход». С выходом на северные порты и Запад перевалка грузов станет значительно легче.

– Мы не хотим останавливаться и хотим расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос. Поэтому просим поддержать нас и включить проект в программу по развитию транспортного коридора Запад – Восток в 2023–2024 и последующие годы. Уверяю, Владимир Владимирович, мы вас не подведем, – сказал губернатор Свердловской области.

Участие в церемонии приняли также российский вице-премьер Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, главы регионов.

Кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга позволит объединить в транспортный каркас федеральные трассы (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт), разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы. В конечном итоге это положительно отразится на экологической обстановке мегаполиса.

Напомним, строительство завершающего участка ЕКАД, связывающего Полевской тракт с Челябинским (М-5), началось в 2019 году. Протяженность новой шестиполосной трассы – по три полосы в каждом направлении – составляет 11,4 километра. Общая стоимость работ составила 9,2 миллиарда рублей, средства были направлены из федерального и областного бюджетов. Первоначально завершить строительство планировалось только в 2024 году. Но благодаря опережающему финансированию и высоким темпам работ запустить рабочее движение удалось уже в 2022 году.

На новом участке есть две эстакады, один путепровод и одна клеверная развязка с федеральной трассой М-5 «Урал». Строительство вели крупнейшие строительные организации Свердловской области – АО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО «Жасмин», ООО «Уралдортехнологии». Теперь протяженность полного кольца составляет 91,3 километра.