На обновленной 500-рублевой банкноте изобразят достопримечательности Северного Кавказа

Символы будут отбирать эксперты в области культурологии, истории, экономики и денежного обращения. Фото: сайт ЦБ РФ

В четверг, 8 сентября, состоялось установочное заседание экспертной группы по обновлению 500-рублевой банкноты. На купюре будут изображены достопримечательности и значимые объекты Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщается на сайте Банка России, в состав группы вошли эксперты в области культурологии, истории, экономики и денежного обращения.

"Выбор символов для художественного оформления банкнот — непростая, но интересная и творческая задача. Изображение на купюре, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе", — отметил зампредседателя Центробанка Сергей Белов.

Члены группы в ближайшее время направят в ЦБ РФ свои предложения по символам, которые могут быть изображены на банкноте. До конца сентября их будут обсуждать эксперты, а затем составят список наиболее значимых достопримечательностей.

Напомним, 30 июня 2022 года Сергей Белов представил обновленную 100-рублевую банкноту, выполненную в современном дизайне. Также купюра обладает усиленными защитными свойствами, аналогичными 200-рублевой банкноте. На ее лицевой стороне можно увидеть фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.