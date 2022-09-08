Темы дня

Экономика
8 сентября 2022, 20:47

На обновленной 500-рублевой банкноте изобразят достопримечательности Северного Кавказа

500 рублей

Символы будут отбирать эксперты в области культурологии, истории, экономики и денежного обращения. Фото: сайт ЦБ РФ

В четверг, 8 сентября, состоялось установочное заседание экспертной группы по обновлению 500-рублевой банкноты. На купюре будут изображены достопримечательности и значимые объекты Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщается на сайте Банка России, в состав группы вошли эксперты в области культурологии, истории, экономики и денежного обращения.

"Выбор символов для художественного оформления банкнот — непростая, но интересная и творческая задача. Изображение на купюре, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе", — отметил зампредседателя Центробанка Сергей Белов.

Члены группы в ближайшее время направят в ЦБ РФ свои предложения по символам, которые могут быть изображены на банкноте. До конца сентября их будут обсуждать эксперты, а затем составят список наиболее значимых достопримечательностей.

Напомним, 30 июня 2022 года Сергей Белов представил обновленную 100-рублевую банкноту, выполненную в современном дизайне. Также купюра обладает усиленными защитными свойствами, аналогичными 200-рублевой банкноте. На ее лицевой стороне можно увидеть фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2022, 22:48 / Политика
Королева Великобритании Елизавета II умерла
08.09.2022, 20:47 / Экономика
На обновленной 500-рублевой банкноте изобразят достопримечательности Северного Кавказа
08.09.2022, 19:42 / Общество
Под Алапаевском перевернулся Hyundai Accent с шестью людьми в салоне
08.09.2022, 19:00 / Культура
К юбилею Минюста в Екатеринбурге подготовили выставку архивных документов
08.09.2022, 18:52 / Общество
На Среднем Урале выбрали лучшие региональные туристические проекты