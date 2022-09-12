В двух свердловских городах появились новые возможности для развития бизнеса

В Новоуральске и Лесном появились дополнительные возможности для ведения бизнеса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) получили дополнительные возможности для развития бизнеса. Речь идет о закрытых городах: Новоуральск и Лесной.

Правительство России расширило условия для экономической деятельности резидентов ТОСЭР, сняв ряд ограничений, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"До настоящего времени при создании ТОСЭР для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях "Новоуральск" и "Лесной" были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше 2 тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места", — пояснила и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

В число запрещенных видов экономической деятельности в ТОСЭР вошли: производство нефтяных продуктов, алкогольных напитков, табачных изделий, лесозаготовка и операции с недвижимостью.

В Новоуральске и Лесном зарегистрированы 28 резидентов, они инвестировали в экономику 528 миллионов рублей и создали 736 рабочих мест. Также действующие и потенциальные резиденты заявили о проектах, в которые готовы вложить 6,8 млрд рублей с формированием больше 2 тысяч вакансий.

Напомним, ранее стало известно, что три свердловских атомграда — Заречный, Лесной и Новоуральск — получат 540 миллионов рублей на обустройство инфраструктуры.