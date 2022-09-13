Российские компании призвали активнее внедрять отечественный софт

Михаил Мишустин призвал активнее внедрять отечественное программное обеспечение. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал российские компании активнее внедрять отечественный софт, заменяя иностранный. Об этом премьер-министр заявил в ходе стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения (ПО) в отраслях.

"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. По каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение, поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь", — объявил Михаил Мишустин.

На сессии было отмечено, что Россия должна как можно скорее стать технологически независимой от использования иностранного софта. В этом могут помочь талантливые разработчики и системная государственная поддержка отечественных IT-компаний. Сейчас важно не воссоздать зарубежные продукты, а запустить свои, конкурентоспособные и ориентированные на экспорт.

Председатель правительства отметил, что сегодня бизнес критически зависим от импорта почти по 400 видам корпоративного программного обеспечения. Ежегодно компании и предприятия тратят около 200 млрд рублей на покупку лицензий, внедрение и поддержку иностранного софта. Однако для 80% зарубежных программ есть российские аналоги, часть которых нужно только доработать.

Также Михаил Мишустин добавил, в России создаются условия для развития IT-бизнеса, в числе которых освобождение от проверок и налоговые льготы. Созданы центры компетенций, где появилась возможность развивать и масштабировать использование российского программного обеспечения.

Ранее в уральской IT-компании рассказали о собственных разработках отечественного софта с уникальными функциями, которых нет в иностранном ПО.