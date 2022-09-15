Настроены на стройку

По словам Эльмиры Тукановой, с учетом увеличения турпотока на Среднем Урале необходимо создать порядка десяти тысяч номеров. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские предприниматели заявили свои проекты строительства отелей на участие в программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – планируется, что они будут реализованы в Екатеринбурге и Новоуральске. В следующем году на господдержку сможет претендовать также малый и средний бизнес региона, который будет строить небольшие гостиницы на популярных маршрутах. Все это поможет реализовать планы региональных властей увеличить к 2035 году турпоток до пяти миллионов человек в год.

Программа льготного кредитования работает с 2021 года. Она подразумевает выдачу кредитов на строительство крупных отелей, реконструкцию и реставрацию объектов капитального строительства с последующим использованием их в качестве гостиниц по сниженной ставке – 3–5 процентов на срок до 15 лет.

– Строить в кредит под такой низкий процент все равно что на собственные деньги – ты не переплачиваешь, долг банку будет возвращаться из прибыли, поступающей с проекта. Инвестору не придется искать залог, а это важнее, чем даже низкий кредитный процент, – поясняет президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина.

По данным издания «Коммерсантъ», кредиты выделяются преимущественно на круглогодичные отели. В первый год действия программы Ростуризм отобрал 38 инвестпроектов, общий номерной фонд которых составит 14 тысяч, а сумма кредитов – 140 млрд рублей. Предпочтение отдавалось традиционным туристическим регионам: Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Калининградской, Ярославской и Тверской областям и т.д.

В мае этого года был анонсирован новый этап приема заявок. По сообщению департамента информационной политики региона, на льготное кредитование претендуют два проекта свердловчан: возведение гостиничного термального комплекса под Новоуральском на берегу Верх-Нейвинского пруда и завершение строительства Многофункционального центра с гостиницей на 220 мест в Екатеринбурге. Каждый инвестор претендует на кредит суммой свыше одного миллиарда рублей.

При этом в департаменте отметили, что свердловский бизнес уже строит планы на участие в программе на следующий год. На получение льготного кредита могут претендовать проекты строительства гостиничных комплексов в Сысерти и Верхней Пышме. К 2035 году региональные власти планируют увеличить турпоток до пяти миллионов человек в год.

Но привлекать туристов следует и за счет возведения небольших отелей – у гостей Среднего Урала пользуются спросом туристические маршруты по малым городам, считает директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

– Туристы едут к нам в малые города и хотят получить комфортные условия проживания. Но ни один инвестор туда не пойдет с крупным гостиничным проектом, потому что ему нужна круглогодичная загрузка и быстрая окупаемость. Ростуризм предложил ввести льготное кредитование для малого и среднего бизнеса. Эта тема прозвучала на заседании Госсовета, и мы надеемся, что в ближайшее время нормативно-правовая база под это будет подготовлена, и наши предприниматели смогут строить небольшие гостиничные комплексы на 20–50 номеров по программе льготного кредитования, – рассказала она корреспонденту «ОГ», добавив, что с учетом увеличения турпотока на Среднем Урале необходимо создать порядка десяти тысяч номеров.

Кроме того, в будущем году на федеральную поддержку смогут претендовать проекты строительства глэмпингов и кемпингов, в том числе автомобильных – Ростуризм пообещал выделить на эти цели Свердловской области 82 миллиона рублей. Конкурс пройдет весной.

– Нехватка качественного номерного фонда за пределами столицы Урала – это явная проблема, – соглашается председатель Уральского союза туриндустрии Ольга Ергунова. – В регионе действуют около 270 туристических маршрутов, и на Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил приходится лишь небольшая их часть. На мой взгляд, для поддержания интереса местных застройщиков важно установить дополнительные критерии для отдельных территорий при отборе проектов. Где-то 50 номеров будут окупаться и зимой, а где-то достаточно 15.

Турпоток растет По данным Свердловскстата, число коллективных средств размещения в регионе в 2021 году составило 551 единицу, что на 15,5 процента больше показателя 2017 года. Количество номеров за прошлый год выросло на 2,3 тысячи, достигнув 19,4 тысячи, а мест – на шесть тысяч, до 50,1 тысячи. Помимо этого, за четыре года численность размещенных увеличилась на 183,8 тысячи человек, турпоток в 2021 году составил 1,4 млн человек.

Свердловская область может занять достойное место в ряду популярных туристических регионов. В рейтинге событийного потенциала-2021 научно-исследовательского центра R&C регион занимает второе место по количеству и качеству событий и по количеству туристов, пребывающих на них. В общей сложности в рейтинге оценивается потенциал 81 субъекта РФ по 27 ключевым показателям, касающимся, в частности, их туристического потенциала, развития событийного туризма и состояния событийной инфраструктуры, опыта проведения крупных международных мероприятий и т.д.