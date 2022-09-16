Россиянам помогут расплатиться с кредитами при снижении доходов

В течение льготного периода будет запрещено начислять неустойку, штрафы, пени, обращать взыскание на предмет залога. Фото: Галина Соловьева

Сенаторы Совета Федерации разработали законопроект о "кредитных каникулах" для россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мера поддержки предусматривает льготный период, когда гражданин может не платить по займу, сообщили в пресс-службе Совфеда РФ.

Парламентарии предлагают заемщиков, чьи доходы существенно снизились, освободить от оплаты кредита на срок до шести месяцев. За полгода должник обязан восстановить свою платежеспособность. Воспользоваться мерой человек сможет всего один раз за время действия кредитного договора.

"Подготовленный законопроект позволит надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В течение льготного периода будет запрещено начислять неустойку, штрафы, пени, обращать взыскание на предмет залога. Сведения о предоставлении заемщику такого льготного периода не будут ухудшать его кредитную историю", — пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Отметим, соавторами инициативы выступили председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Мухарбий Ульбашев и депутаты Государственной Думы.

Законопроект предусматривает, что новая мера поддержки станет постоянной и будет актуальна среди граждан. Такие выводы парламентарии сделали на основе ранее вводимых "антикризисных кредитных каникулах". Механизм действовал временно, но показал высокую эффективность и помог предотвратить дефолты заемщиков, у которых резко снизились доходы. В график платежей после "кредитного отдыха" вернулись 70% должников, после "ипотечных каникул" — более 80% россиян.

Напомним, сегодня Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%.