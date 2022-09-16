Центробанк выпустил серебряную монету "Конек-Горбунок"

Монета выполнена из серебра. Фото: пресс-служба Банка России

Серебряную монету "Конек-Горбунок" номиналом 3 рубля выпустил в обращение Центробанк России. Тираж составил 5 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе Банка России.

Монета из серии "Легенды и сказки народов России" посвящена произведению Петра Ершова. "Конек-Горбунок" был написан в 1834 году и с тех пор переиздавался 150 раз.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, чистая масса драгметалла составляет 31,1 грамма. На лицевой стороне изображен герб России и номинал. На оборотной – персонажи — Конек-Горбунок с Иваном, которые летят над сказочным городом вместе с жар-птицей. Часть картинки выполнена в технике лазерного матирования. Боковая поверхность монеты рифленая.

В Центробанке отметили, что данная монета является законным средством платежа на территории страны.

Ранее стало известно, что на обновленной купюре в 500 рублей изобразят достопримечательности Северного Кавказа.