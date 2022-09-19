Минфин РФ подготовил проект постановления о продлении кредитных каникул до 31 марта 2023 года

Механизм кредитных каникул был введен в России в начале пандемии коронавируса, весной 2020 года. Фото: Галина Соловьева

Минфин РФ предлагает продлить срок кредитных каникул до конца марта 2023 года. Представители министерства подготовили соответствующий проект постановления.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отметим, что механизм кредитных каникул был введен в России в начале пандемии коронавируса, весной 2020 года, и продлен впоследствии до 2022 года.

"Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает принятия решения о продлении кредитных каникул в осеннюю сессию Госдумы.