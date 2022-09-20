Темы дня

Экономика
20 сентября 2022, 13:06

Компания PepsiCo полностью остановила производство газированных напитков в РФ

газировка

В РФ закончились все концентраты, необходимые для изготовления напитков. Фото: Полина Зиновьева

Американский производитель газированных напитков PepsiCo полностью остановил изготовление Pepsi, Mountain Dew, Mirinda и Seven Up в России. При этом в магазинах РФ купить эту газировку еще можно. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По словам представителей компании PepsiCo, в РФ также закончились все концентраты, необходимые для изготовления напитков.

Решение о прекращении производства согласуется с заявлением компании, сделанным в марте 2022 года, когда в PepsiCo объявили о приостановке продажи напитков и рекламной деятельности в России. Несмотря на это последние полгода напитки компании продолжали продавать в магазинах РФ — в PepsiCo это никак не прокомментировали.

К слову, в июне компания Coca-Cola HBC AG объявила о сокращении производственных мощностей на территории России. В перспективе предприятие полностью остановит производство напитков бренда Coca-Cola.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.09.2022, 13:06 / Экономика
Компания PepsiCo полностью остановила производство газированных напитков в РФ
20.09.2022, 12:06 / Политика
Виктор Шептий стал сенатором Совета Федерации
20.09.2022, 11:45 / Общество
Росавиация запретила летать в 11 российских аэропортов до конца сентября
20.09.2022, 10:59 / Общество
Свердловские приставы взыскали с автомобилистки 142 тысячи рублей за долги
20.09.2022, 10:23 / Общество
Исторический сквер Екатеринбурга невозможно застроить без разрешения Москвы