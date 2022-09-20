Компания PepsiCo полностью остановила производство газированных напитков в РФ

В РФ закончились все концентраты, необходимые для изготовления напитков. Фото: Полина Зиновьева

Американский производитель газированных напитков PepsiCo полностью остановил изготовление Pepsi, Mountain Dew, Mirinda и Seven Up в России. При этом в магазинах РФ купить эту газировку еще можно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По словам представителей компании PepsiCo, в РФ также закончились все концентраты, необходимые для изготовления напитков.

Решение о прекращении производства согласуется с заявлением компании, сделанным в марте 2022 года, когда в PepsiCo объявили о приостановке продажи напитков и рекламной деятельности в России. Несмотря на это последние полгода напитки компании продолжали продавать в магазинах РФ — в PepsiCo это никак не прокомментировали.

К слову, в июне компания Coca-Cola HBC AG объявила о сокращении производственных мощностей на территории России. В перспективе предприятие полностью остановит производство напитков бренда Coca-Cola.