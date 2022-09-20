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Экономика
20 сентября 2022, 13:30

Два турецких банка прекратили обслуживать российские карты "Мир"

  Валерия Белякова
Банковская карта

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили принимать карты "Мир". Фото: Галина Соловьева

Российские карты "Мир" прекратили обслуживать два крупных турецких банка. Речь идет об Is Bankasi и DenizBank.

"Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир", — цитирует РИА Новости сообщение из справочного центра Is Bankasi.

В DenizBank уточнили, что теперь они не принимают к оплате карты "Мир", также нельзя провести операции в банкоматах. По данным издания, работать с системой платежных карт в данных банках перестали из санкций США и Великобритании, которые страны ввели против России. 

Как пояснили в пресс-службе Центробанка РФ, зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение об открытии инфраструктуры для приема российских карт. Дальнейшие шаги в этом вопросе будут зависеть от позиции кредитных учреждений. 

Напомним, летом турецкие власти подтвердили намерения о приеме платежных карт "Мир" на территории популярных курортов. Переговоры по данному вопросу вела глава Ростуризма Зарина Догузова. 

Областная газета Свердловской области

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