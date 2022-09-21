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21 сентября 2022, 14:28

Евгений Куйвашев поручил увеличить число партнеров проекта "Единая социальная карта"

Евгений Куйвашев

По словам главы региона, в Свердловской области выстроена сбалансированная система соцподдержки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 21 сентября заседание оперштаба по мониторингу базовых отраслей экономики, обеспечению социальной и экономической стабильности региона. Участники обсудили развитие промышленного комплекса Среднего Урала, поддержку свердловчан и ситуацию в сфере здравоохранения.

По словам главы региона, в Свердловской области выстроена сбалансированная система соцподдержки.

"Особое внимание уделяется наиболее уязвимым жителям региона — семьям с детьми и пенсионерам. Важно продолжать держать курс на безусловное выполнение всех социальных обязательств, оказывать адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается", — передает слова губернатора региональный департамент информполитики.

Также Евгений Куйвашев в ходе заседания поручил усилить работу по развитию проекта "Единая социальная карта", нарастив число партнеров. Региональный минздрав проработает данный вопрос с компанией "Фармация", которая обеспечивает уральцев лекарственными препаратами.

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Областная газета Свердловской области

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