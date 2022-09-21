Центробанк РФ рекомендует давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы

В будущем подобные послабления для призванных на службу граждан могут быть закреплены в законе. Фото: Галина Соловьева

Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано предоставлять мобилизованным россиянам кредитные каникулы. Такое же право должно быть дано близким родственникам заемщиков, которые состоят у них на иждивении.

Российские граждане могут обратиться в свой банк за уменьшением или отсрочкой платежей по всем видам займов, включая ипотечные, на период мобилизации. Центробанк РФ рекомендовал разработать специальные программы кредитных каникул или изменить уже действующие. При этом подобная реструктуризация программ не должна ухудшать кредитную историю заемщика.

"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", — говорится в сообщении Банка России.

В будущем подобные послабления для призванных на службу граждан могут быть закреплены в законе.

Напомним, что утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан.

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