В 2023 году в России введут универсальное пособие для малоимущих

Оформить выплату смогут семьи, в которых воспитывается всего около 10 млн детей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно должно объединить в себе ряд уже действующих выплат.

По словам главы кабмина, пособие планируют ввести с 1 января 2023 года.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности", — сообщается на сайте правительства.

Чтобы оформить универсальную выплату, нужно будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Это можно будет сделать через портал госуслуг, либо лично в Фонде пенсионного и социального страхования или МФЦ.

"Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек", — рассказал премьер-министр.