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Экономика
22 сентября 2022, 18:53

Минтруд РФ предлагает увеличить МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей

МРОТ

Прожиточный минимум учитывается при оценке нуждаемости и начислении соцвыплат. Фото: Павел Ворожцов

Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает в 2023 году увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Это позволит увеличить ежемесячные выплаты 15 млн россиян.

Проекты законов о повышении МРОТ и прожиточного минимума одобрены в правительстве и будут направлены на рассмотрение в Госдуму.

"С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%", — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Прожиточный минимум учитывается при оценке нуждаемости и начислении соцвыплат. Вместе с увеличением ПМ вырастут выплаты для нуждающихся семей с детьми, а также федеральные и региональные доплаты к пенсиям. По информации пресс-службы министерства, годовой прирост с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года составит 2 352 рубля.

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Областная газета Свердловской области

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