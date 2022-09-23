В России закрывается завод Toyota

Завод был открыт 21 декабря 2007 года. Фото: скриншот страницы сайта Toyota

Автоконцерн Toyota Motors прекращает производство машин в России. Завод предприятия, который находится в Санкт-Петербурге, закроется после 15 лет работы.

Представители компании пообещали сохранить обслуживание автомобилей Toyota и Lexus в России.

"Toyota Motors обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

С начала марта 2022 года завод находился в простое из-за логистических проблем. С этим же связано и закрытие производства — поставки комплектующих за полгода не были налажены.

Отметим, завод был открыт 21 декабря 2007 года. Там выпускали одни из самых популярных моделей бренда Toyota — Camry и RAV4.

Сейчас Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии использования площадки.