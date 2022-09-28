Свердловским поселкам и городам выделят в 2023 году дополнительные средства по поручению губернатора

В Свердловской области завершился этап согласительных процедур по бюджету на 2023 год с муниципалитетами. Фото: Павел Ворожцов

В министерстве финансов Свердловской области завершили с муниципалитетами этап согласительных процедур по подготовке бюджета на 2023 год. Многим территориям планируют выделить дополнительную финансовую помощь на реализацию различных проектов по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Средства намерены направить в Березовский на строительство очистных сооружений. Верхнему Тагилу готовы перечислить деньги на завершение благоустройства на набережной пруда, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В выходные и после работы, учебы вся городская жизнь в Верхнем Тагиле перемещается на Набережную огней. Здесь уже очень красиво, но будет еще лучше, когда завершим второй этап", — отмечал глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Верхний Тагил.

В 2023 году в Каменске-Уральском планируют закончить возведение и оснащение центра бокса. Старт строительству дали губернатор Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Заниматься в центре смогут профессиональные спортсмены, повышать квалификацию — судьи, тренеры и другие профильные специалисты. Объект рассчитан на проведение соревнований различного уровня.

Также глава региона попросил следить за графиком строительства новой школы в Серове на 1 275 мест. Ее намерены ввести в работу в 2023 году. Средства на окончание работ предусмотрены в бюджете региона.

Особое внимание губернатор уделяет состоянию дорог. В следующем году ремонты запланированы на улицах Бисерти, Серова, Лесного, Сухого Лога, Первоуральска, Кушвы и других свердловских городов.

"Жить должно быть хорошо в любых городах вне зависимости от их удаленности от областного центра. Качество жизни должно и может быть одинаковым и в 50 километрах от Екатеринбурга, и в 500 километрах", — неоднократно подчеркивал Евгений Куйвашев, обсуждая задачи по развитию региона с главами муниципалитетов.

Итоги согласительных процедур с муниципалитетами по подготовке бюджета 2023 года будут подведены в октябре.

"Каждый глава муниципалитета, как никто другой, знает самые острые потребности жителей своей территории и соизмеряет их с планами ее развития. Поэтому члены согласительной комиссии очень внимательно прислушивались к тому, какие приоритетные направления дополнительного финансирования необходимы сегодня нашим городам и поселкам", — отметил исполняющий обязанности министра финансов Свердловской области Александр Старков.

Напомним, расчет бюджета региона на 2023 год начался в августе.