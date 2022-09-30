Свердловские власти верстают бюджет-2023

Проект нового регионального бюджета Заксобрание будет рассматривать в трех чтениях, прежде чем утвердить. Фото: Павел Ворожцов

В министерстве финансов Свердловской области в разгаре работа над региональным бюджетом на 2023 год. В ноябре губернатор Евгений КУЙВАШЕВ представит его на утверждение Заксобранию. Конкретные цифры по доходам и расходам пока не называются, но, по словам главы областного Минфина Александра СТАРКОВА, главный финансовый документ региона будет в немалой степени зависеть от внешнеполитических факторов.

Люди, социалка, дороги

Геополитическая ситуация повлияет на формирование регионального бюджета – 2023, сегодня она во многом определяет макроэкономические показатели российской экономики, а значит, и общую стабильность внутри страны, подчеркнул Александр Старков на брифинге для СМИ в середине сентября.

– На сегодняшний день мы склоняемся к консервативному сценарию бюджета, он направлен на сохранение существующей ситуации с учетом макроэкономических показателей – таких, как цена на нефть и газ, стоимость валютной корзины и других. Уже понятно, что бюджет будет сложным: федеральный Минфин уже уведомил, что мы сами должны будем изыскивать достаточно большие ресурсы для исполнения расходных полномочий. Сейчас обсуждаем этот вопрос совместно с областным министерством экономики и территориального развития. Главная задача – чтобы наши расходы совпадали с нашими финансовыми возможностями, – сказал глава Минфина.

Но в любом случае, по его словам, приоритетными статьями расходов будут оставаться строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий, проекты в сфере образования, здравоохранения и культуры. В обязательном порядке предусматриваются средства на заработную плату бюджетникам, компенсацию затрат жителей на коммунальные услуги.

Почти 900 млн рублей Минфин заложит на выделение земельных участков многодетным семьям, 300 млн – на ремонт подъездных путей к школам и детским садам в соответствии с новыми федеральными стандартами, и более 500 млн – на обустройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в территориях.

Экзамены для мэров

28 сентября в Минфине завершились согласительные бюджетные процедуры с муниципалитетами. В течение двух недель главы всех 94 муниципальных образований региона отстаивали перед специалистами министерства и депутатами Заксобрания проекты, требующие финансовой поддержки области. По итогам бурных дискуссий удалось найти решения, устраивающие всех, сообщил руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам областного парламента Петр Соколюк.

– Согласительные комиссии – финансовое ноу-хау Свердловской области, и очень хорошо, что регион уже на протяжении нескольких лет их практикует. По сути, это экзамен для глав и серьезная «встряска» территорий. Считаю, наш опыт может быть полезен и для других регионов России, – сказал он.

Как выяснила «ОГ», в 2023 году область профинансирует строительство очистных сооружений в Березовском, ввод в эксплуатацию школы на 1275 мест в Серове, достройку и оснащение Центра бокса в Каменске-Уральском, ремонт дорог в Бисерти, Кушве, Сухом Логе, Лесном, Первоуральске.

В Ивделе на муниципальные и областные средства планируется построить пришкольный стадион в микрорайоне Ивдель-4.

– Это густонаселенный район, спортивный объект там будет очень востребован. Его стоимость составит 30 млн рублей, – поделился с «ОГ» глава округа Владимир Михель.

Поселку Малышева выделят деньги на ремонт местных школ, реконструкцию стадиона, установку ограждения муниципального кладбища, обустройство тротуаров и пешеходных переходов. В общей сложности это более 130 млн рублей, сообщила глава территории Мария Рубцова.

Предусматривается софинансирование нескольких проектов в Нижнем Тагиле, Ирбите, Краснотурьинске, Качканаре. Отдельной строкой расходов пойдет празднование 300-летия Екатеринбурга.

Финансовые новации

Начиная с будущего года в бюджете Свердловской области впервые планируется предусмотреть расходы на ремонт дорог в садово-огороднических товариществах. В Заксобрании сообщили, что муниципалитеты Северного управленческого округа уже составили реестр таких дорог с указанием прав собственности (муниципальные они или бесхозные). Аналогичную работу проводят в других управленческих округах.

Помимо этого, областные власти намерены изыскать финансовую возможность для ремонта коллективных бань и обустройства кладбищ в малых городах, а также для восстановления исторических памятников разных эпох.

Результаты согласительных процедур со свердловскими муниципалитетами будут озвучены до конца октября, главы территорий получат протоколы с итоговыми суммами, которые правительство региона включит в расходную часть местных бюджетов. А в ноябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит проект регионального бюджета Законодательному собранию. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ он должен быть утвержден к середине декабря.

Напомним (врезка):

Бюджет Свердловской области на текущий год Заксобрание утвердило 7 декабря 2021 года. Сумма доходов региона составила 346,4 млрд рублей, расходов – 357,6 млрд, дефицит – 11,2 млрд рублей.

Стратегическое решение (врезка):

27 сентября глава региона Евгений Куйвашев продлил программу «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области» на ближайшие пять лет. Ее финансирование будет увеличено на 722 млн рублей, средства будут предусмотрены в бюджете уже со следующего года. Деньги пойдут на субсидирование регионального Фонда технологического развития промышленности, предоставление субсидии управляющим компаниям и резидентам технопарков, а также некоммерческим организациям на научно-технологическое развитие региона. Госпрограмма развития промышленности и науки действует в Свердловской области с 2014 года и продлевается уже в третий раз.