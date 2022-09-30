США ввели новый пакет экономических санкций против России

Под ограничения в частности попали члены Совета Федерации Эдуард Россель и Александр Высокинский. Фото: Галина Соловьева

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против России на фоне присоединения к стране ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Под ограничения попали 910 лиц, среди которых глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, их родственники, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

О новом пакете санкций говорится в сообщении Минфина США. Кроме уже упомянутых лиц, под ограничения попали вице-премьер РФ Александр Новак, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Александр Высокинский, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова. В документе сказано, что глава Банка России "курирует усилия [российских властей] по защите Кремля от западных санкций".

Под антироссийские запретительные меры также попадают предприятия, размещенные в РФ, Китае, Армении, Белоруссии. В черный список за нарушение режима экспортного контроля в отношении России Минторг США добавил 57 компаний.

Под американские ограничение могут попасть лица, не являющиеся гражданами США, которые будут поддерживать вхождение в состав России новых территорий, сообщает ТАСС.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых регионов. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявления на вступление в НАТО в ускоренном порядке.