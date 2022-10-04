ЦБ РФ выпустил монету, посвященную Зое Космодемьянской

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Фото: пресс-служба Центробанка РФ

4 октября Центробанк РФ выпустил в обращение памятную серебряную монету "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.". Тираж — 3000 тысячи штук.

2-рублевая монета имеет форму круга диаметром 33 мм. На лицевой стороне можно увидеть рельефное изображение Государственного герба РФ, надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал, год выпуска. На обороте — рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне стилизованных языков пламени.

Как отмечают в пресс-службе Банка России, новая монета является законным средством наличного платежа на территории страны. Ее обязаны принимать без всяких ограничений.