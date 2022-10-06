Темы дня

Экономика
6 октября 2022, 19:14

УрФО занял 1 место по перечислению налогов в федеральный бюджет

  Валерия Белякова
Владимир Якушев

Регионы УрФО перечислили налогов в федеральный бюджет больше остальных. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный округ занял 1 место по поступлениям налогов в федеральный бюджет. Регины УрФО с января по август 2022 года перечислили больше 5,3 трлн рублей.

Данная сумма составила 44% от налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"В текущих условиях приоритетом для нас является дальнейший поиск принципиально новых точек социально-экономического развития регионов Урала и Западной Сибири", — отметил полпред Владимир Якушев.

Сообщается, что за 8 месяцев индекс промышленного производства в округе составил 100,8% к аналогичному периоду 2021 года. В УрФО наблюдается положительная динамика индекса добычи полезных ископаемых — 102,2% к январю-августу 2021 года. Поддерживать данный показатель удается за счет ХМАО-Югры. Увеличились оборот общественного питания, составив 117% к аналогичному периоду прошлого года, и объемы строительства жилья. С начала 2022 года в регионах УрФО ввели больше 5 миллионов квадратных метров.

Небольшое снижение в несколько процентов зафиксировано в индексах обрабатывающей промышленности и розничной торговли.

Ранее Свердловскстат сообщал о росте индекса промышленного производства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2022, 21:56 / Спорт
"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета
07.10.2022, 21:06 / Общество
В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора
07.10.2022, 20:28 / Экономика
Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей
07.10.2022, 20:00 / Общество
В России ужесточили правила продажи животных
07.10.2022, 19:24 / Политика
В Камышлове переизбрали главу