УрФО занял 1 место по перечислению налогов в федеральный бюджет

Регионы УрФО перечислили налогов в федеральный бюджет больше остальных. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный округ занял 1 место по поступлениям налогов в федеральный бюджет. Регины УрФО с января по август 2022 года перечислили больше 5,3 трлн рублей.

Данная сумма составила 44% от налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"В текущих условиях приоритетом для нас является дальнейший поиск принципиально новых точек социально-экономического развития регионов Урала и Западной Сибири", — отметил полпред Владимир Якушев.

Сообщается, что за 8 месяцев индекс промышленного производства в округе составил 100,8% к аналогичному периоду 2021 года. В УрФО наблюдается положительная динамика индекса добычи полезных ископаемых — 102,2% к январю-августу 2021 года. Поддерживать данный показатель удается за счет ХМАО-Югры. Увеличились оборот общественного питания, составив 117% к аналогичному периоду прошлого года, и объемы строительства жилья. С начала 2022 года в регионах УрФО ввели больше 5 миллионов квадратных метров.

Небольшое снижение в несколько процентов зафиксировано в индексах обрабатывающей промышленности и розничной торговли.

Ранее Свердловскстат сообщал о росте индекса промышленного производства на Среднем Урале.