В свердловских городах пройдет Всероссийский экономический диктант

Сегодня, 11 октября, Средний Урал присоединится к ежегодной образовательной акции "Всероссийский экономический диктант". В Екатеринбурге будет работать 18 площадок.
Среди них Уральский государственный экономический университет, Екатеринбургская вечерняя школа № 2, Центр поддержки и помощи гражданских инициатив "Социо" и другие, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
По данным президента Международного союза экономистов, члена-корреспондента РАН Сергея Бодрунова, Свердловская область — один из самых активных регионов-участников. Площадки также будут открыты в Каменске-Уральском, Верхотурье, Артемовском, Асбесте, Туринске, Рефтинском и других городах. Подробную информацию можно узнать тут.
Всего экономический диктант напишут в 88 регионах РФ и 6 зарубежных странах. Участники могут пройти тест как в онлайн-режиме на сайте проекта, так и в очном формате на зарегистрированных площадках.
Темой этого года станет "Сильная экономика — процветающая Россия!". Для победы нужно набрать от 85 баллов. Лучшие примут участие в финале Фестиваля экономической науки.
Добавим, участие в экономическом диктанте принимают люди разных возрастов и уровня подготовки. Задания разной степени сложности направлены на проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и инструментов управления экономическими процессами при решении различных задач и умение применять эти знания на практике.