Банк России прогнозирует к концу года замедление инфляции до 11–13%

В базовом прогнозе Банка России в 2024 году инфляция вернется к 4%. Фото: Алексей Кунилов

Центральный банк России (ЦБ РФ) прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция замедлится до 11–13%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ, касающегося динамики потребительских цен, отмечается снижение темпов роста цен на большинство товаров из-за слабого инфляционного фона. По итогам III квартала цены снизились на 0,04%.

"В сентябре, после заметной коррекции вниз в мае–августе, возобновили рост цены на непродовольственные товары (на 0,08% SA (поправка на сезонность. — Прим. ред.)). Цены на продукты питания, помимо овощей и фруктов, третий месяц остаются стабильными (SA). Заметное расширение предложения (за счет сокращения экспорта, высокого урожая целого ряда культур, устойчивого роста производства в животноводстве) сдерживает рост этих цен", — объясняют инфляционные процессы в ЦБ.

В базовом сценарии прогноза Банка России годовая инфляция должна снизиться в 2023 году до 5–7%, в 2024 году вернуться к 4%.

Напомним, в сентябре ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%.