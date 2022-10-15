Максим Решетников высоко оценил опыт реализации нацпроекта "Производительность труда" на Среднем Урале

По словам министра, сейчас в нацпроекте участвуют 4 тысячи предприятий в 78 регионах РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Министр экономического развития РФ Максим Решетников принял участие в IV федеральном форуме "Производительность 360", который проходит в Сочи. Он предложил продлить действие нацпроекта "Производительность труда", указав на положительный опыт его реализации в Свердловской области.

В департаменте информполитики региона напомнили, что в 2022 году губернатор Евгений Куйвашев представил Максиму Решетникову предприятия машиностроительного комплекса Среднего Урала, среди которых были Уральский оптико-механический завод, инжиниринговая компания "Реиннольц" и Уральский завод гражданской авиации. Всего в Свердловской области нацпроект реализует 171 компания.

"Многие субъекты, видя эффекты от проекта, помогают наращивать темпы: дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные. Например, в Свердловской области синергия федерального и регионального участия помогла повысить производительность труда на предприятии по выпуску инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных", — сказал министр в ходе выступления на форуме.

Он отметил, что сейчас в нацпроекте участвуют 4 тысячи предприятий в 78 регионах РФ. Больше половины из них уже смогли увеличить скорость производства и выработку продукции. Сейчас государство планирует открыть доступ к нацпроекту предприятиям ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

В связи с этим Максим Решетников предложил продлить действие "Производительности труда" с 2024 до 2030 года. Окончательное решение будет принято весной 2023 года.