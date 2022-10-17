В Екатеринбурге в 2023 году пройдет российско-турецкая деловая выставка

В мероприятии примут участие около 5 тысяч бизнесменов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), Уральский выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" и турецкая компания Nobel Expo подписали трехстороннее соглашение о проведении в уральской столице в 2023 году совместного делового мероприятия. В нем примут участие около 5 тысяч бизнесменов.

Ранее в рамках XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Евгений Куйвашев обсудил с замминистра промышленности и технологий Турции Хасаном Бюйюкдеде вопросы сотрудничества в сфере медицины, металлургии и деревообработки, напомнили в региональном департаменте информполитики. Также свердловские власти и иностранные коллеги актуализировали достигнутые ранее договоренности о развитии российско-турецких отношений в части проведения перекрестных деловых бизнес-миссий, а также продвижения компаний и продукции.

"Корпорация активно развивает и углубляет сотрудничество с турецким бизнес-сообществом. Уверен, что кооперация между предпринимателями Свердловской области и Турецкой Республики в приоритетных для региона сферах будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области. Мы планируем проведение подобного масштабного мероприятия уже в 2023 году", — заявил врио гендиректора КРСУ Игорь Визгин.

Глава Nobel Expo Эрхан Челик в ходе визита в Свердловскую область оценил инфраструктуру "Екатеринбург-ЭКСПО". В свою очередь директор УВЦ Игорь Данилов подчеркнул, что это один из крупнейших выставочных центров России.