Кабмин РФ продлил программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

На данный момент участниками программы стали более 400 тысяч семей. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года. Она будет распространяться на семьи, где ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

По программе семейной ипотеки можно получить льготный заем под 6% годовых. Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма такого кредита составит 12 млн рублей, а для других регионов — 6 млн рублей.

При этом, чтобы люди имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки был увеличен до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Суммы в 12 и 6 млн рублей будут просубсидированы государством, а остальная часть кредита должна быть выдана по рыночной ставке, отмечается на сайте Правительства.

На данный момент участниками программы стали более 400 тысяч семей, общая сумма кредитов перевалила за 1,4 трлн рублей. С учетом продления срока действия семейной ипотеки взять кредит смогут еще около 150 тысяч россиян.