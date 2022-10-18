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Экономика
18 октября 2022, 13:02

В 2022 году свердловские власти профинансировали рекордное количество гражданский инициатив

финансирование

Больше всего профинансированных властями инициатив реализуется в Екатеринбурге и Асбесте — по 7. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области в текущем году профинансировало рекордное количество инициатив граждан — 78 проектов. Их общая стоимость составила 96,1 млн рублей.

Около 44% от общей суммы было выделено из областной казны, 33% — из муниципальных бюджетов, а остальные 23% вложены авторами инициатив.

"В этом году на поддержку инициатив жителей из областного бюджета выделена рекордная сумма, что позволило профинансировать 78 проектов — это самое большое количество за последние 6 лет. Подчеркну, реализованы могут быть только те предложения, в которые готовы вкладываться сами люди. По предварительным оценкам, пользу от воплощенных в этом году идей получат 142 тысячи свердловчан", — рассказал и.о. главы регионального минфина Денис Мамонтов.

Больше всего профинансированных властями инициатив реализуется в Екатеринбурге и Асбесте — по 7. В Верхней Салде поддержку получили 6 проектов, в Серове — 5, в Сухом Логу и Тавде — по 4.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что ряд таких инициатив уже реализован. Например, в познавательном центре "Мобильный Планетарик" в асбестовском детсаду детей учат природному ориентированию без применения специальных приборов и связи. В Верхней Салде строится корт для баскетбола, мини-футбола и волейбола, окруженный велодорожкой, а в городском парке культуры и отдыха Тавды открылся детский веревочный парк.

Отметим, что с 2017 года на Среднем Урале было реализовано 197 проектов инициативного бюджетирования. В нынешнем году по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева размер субсидии на реализацию таких проектов был увеличен в 2,5 раза.

Областная газета Свердловской области

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