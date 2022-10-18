Какие строительные ноу-хау можно увидеть на выставке 100+TechnoBuild в Екатеринбург-ЭКСПО

На макете представлено высотное настоящее и будущее набережной Исети в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева.

Вчера в Екатеринбурге начали работу IX Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В этом году в мероприятии принимают участие 320 компаний из 28 российских регионов, в деловой программе — 207 секций и 600 спикеров. Основная заявленная тема – «Строительство будущего. Новые возможности».

– Девять лет назад мы впервые провели выставку, посвященную достаточно узкой теме высотного строительства. А теперь она превратилась в площадку для обмена опытом, обсуждения проблем строительной отрасли, ее будущего, – отметил вице-президент Национального объединения строителей, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

– Нужно планомерно двигаться к той цели, чтобы выставка 100+ TechnoBuild стала главной федеральной строительной выставкой нашей страны, как мы это сделали с «ИННОПРОМом». Здесь собираются яркие представители флагмана архитектуры, урбанистики, проектировщики, строительные эксперты, девелоперы. Эти коммуникации являются залогом развития любого города, – сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году выставка продлится четыре дня, количество ее экспонентов почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущем. Здесь представлены строительная техника и передовые технологии, концепции развития отдельных территорий, в частности, Академического, который планируют превратить в Наукоград, Новокольцовского, горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе; проекты оформления городских садов и парков, детских и спортивных площадок.

Запланировано множество круглых столов, конференций, посвященных поиску наиболее оптимальных и эффективных путей решения стоящих перед отраслью проблем. В первый день работы форума большой интерес участников вызвало, к примеру, обсуждение на стенде Свердловской области вопросов, связанных со строительством промышленных, линейных и туристических объектов на землях лесного фонда и в городских лесах. Эта тема остро стоит в Екатеринбурге и других промышленных центрах области: городам для развития нужны новые площади, но при этом требуется по максимуму сохранить зеленую зону.

Заинтересовали собравшихся на форуме и вопросы особенностей подземного строительства, перспектив вертикального урбанизма, обеспечение энергоэффективности и безопасности, использование инновационных материалов и технологий, BIM-проектирование. В повестке каждого дня форума – проблемы импортозамещения в строительстве и сопутствующих отраслях.

СПРАВОЧНО Впервые выставка 100+ TechnoBuild и Международный строительный форум в Екатеринбурге прошли в 2014 году. Тогда были представлены всего 10 экспонентов. Изначально мероприятие инициировалось строительным сообществом как форум высотного строительства, за годы проведения расширилось и заслужило статус крупнейшего в стране регионального инженерно-строительного конгресса. Проводится ежегодно, посвящено проектированию, строительству и эксплуатации сооружений любого назначения, а также созданию комфортной среды городов. Является эффективной площадкой для обмена опытом и конструктивного диалога по вопросам развития отрасли. Входит в топ-3 крупнейших строительных мероприятий в России. Организатором форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге является правительство Свердловской области, в числе соорганизаторов – Минстрой России, администрация Екатеринбурга, Гильдия строителей Урала, Уральский государственный архитектурный университет.

ФАКТ Предъюбилейный форум обещает стать самым представительным. О своем участии в его работе заявили зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, министр строительства РФ Ирек Файзуллин, глава Рослесхоза Иван Советников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и многие другие.

ЦИФРЫ 2021 год: 235 экспонентов; 30 тыс. кв. м – площадь экспозиции 2022 год: 320 экспонентов: 40 тыс. кв. м – площадь экспозиции