Власти Свердловской области будут поощрять капиталовложения

Соглашение между властями и инвесторами может быть заключено на федеральном и региональном уровнях. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, устанавливающий новую меру поддержки бизнеса. Инвесторы могут заключить с властями договор, согласно которому капиталовложения будут гарантировать неизменность условий ведения бизнеса.

На данный момент в перечне потенциальных участников соглашений находятся 26 проектов с общим объемом финансирования более 180 млрд рублей.

"Ключевым в соглашении является стабилизационная оговорка, которая гарантирует неприменение в отношении инвестора решений, ухудшающих условия реализации проекта. Срок применения стабилизационной оговорки — от 6 до 20 лет с возможностью дальнейшего продления еще на 6 лет", — сообщила и.о. регионального министра инвестиций и развития Елена Хлыбова.

Она добавила, что инвестор также сможет получить субсидию на возмещение затрат на формирование сопутствующей инфраструктуры. Поддержка будет предоставляться с 2023 года.

Соглашение между властями и инвесторами может быть заключено как на федеральном, так и на региональном уровнях. Минимальный объем капиталовложений по федеральным соглашениям составляет 750 миллионов рублей, а по региональным — 200 миллионов рублей.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что ранее такая мера поддержки действовала в тестовом режиме для двух предприятий: хлебокомбината "СМАК" и "Мовиста Регионы".