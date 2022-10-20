На Среднем Урале назвали меры поддержки детей участников СВО

В числе мер поддержки – предоставление учащимся горячего питания. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области разработан комплекс мер соцподдержки членов семей уральцев, мобилизованных для участия в спецоперации. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказали председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и и.о. министра образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов.

По словам Людмилы Бабушкиной, парламентарии инициировали внесение поправок в действующую статью 33-1 закона "Об образовании в Свердловской области". Согласно им, меры поддержки будут распространены на школьников и студентов. Рассмотрение законопроекта запланировано на 25 октября.

"В рамках данных мер предусматривается предоставление горячего питания – завтрака или обеда – школьникам с 5 по 11 класс, а также обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем студентов среднего профессионального образования. В случае необходимости студент может заменить данное соцобеспечение денежной выплатой", – рассказала председатель областного парламента.

Людмила Бабушкина отметила, что перечисленные меры позволят серьезно поддержать семьи участников СВО, в том числе мобилизованных, и граждан РФ, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР и находящихся на Среднем Урале.

Как сообщил Юрий Биктуганов, в числе мер социальной поддержки главам муниципалитетов рекомендовано отменить плату за посещение детсадов детьми мобилизованных, увеличить время работы дошкольных учреждений и создать группы продленного дня. С такой инициативой уже выступили главы Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила.

"Системой образования прорабатывается также вопрос организации праздничных мероприятий и отдыха для таких детей в период предстоящих новогодних каникул. В рамках оздоровительной кампании они смогут отдохнуть в круглогодичных оздоровительных лагерях", – добавил и.о. министра образования и молодежной политики области.

Для получения любой из перечисленных льгот и мер поддержки родителям необходимо предоставить в образовательное учреждение заявление на имя руководителя и справку из военкомата о мобилизации кормильца.

Добавим, во всех муниципалитетах сформированы волонтерские отряды из числа студентов педагогических колледжей, которые оказывают помощь родителям в сопровождении детей в детские сады, школы и на дополнительные занятия. Получить такую поддержку можно, позвонив по телефону горячей линии российского движения #МЫВМЕСТЕ 8 800 200-34-11.