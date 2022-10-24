«АО «Екатеринбурггаз» сообщает:

21 ноября 2022 года в 10:00 (время московское) состоится аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 10 подземных емкостей для сжиженного газа (демонтаж, самовывоз, планировка площадки после демонтажа), находящихся по адресу: г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, д. 37. Начальная (минимальная) цена составляет 6 000 000 руб. Срок подачи заявок с 17.10.2022 по 17.11.2022. Номер процедуры SBR028-2210170012

Аукцион будет проходить в электронной форме на ЭТП Сбербанк-АСТ:https://utp.sberbank-ast.ru/Main/List/UnitedPurchaseListNew