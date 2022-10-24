Сумма ввезенных на Урал товаров по параллельному импорту составила 16 млн долларов

Торговый оборот снизился на 6% по сравнению с прошлым годом. Фото: Галина Соловьева

В рамках пресс-конференции, посвященной деятельности Уральского таможенного управления в 2022 году, начальник УТУ Алексей Фролов рассказал о товарообороте в условиях действия западных санкций. Также он сообщил какие товары ввозят в рамках параллельного импорта.

Особое внимание таможенники уделяют продовольствию и товарам приоритетного импорта — в их отношении осуществляется первоочередной порядок таможенных операций.

"Торговый оборот снизился на 6% по сравнению с прошлым годом — это напрямую связано со снижением экспортной составляющей на 11%. При этом импорт вырос на 3%. Наш самый значимый контрагент Китай — его доля во внешней торговле составляет 25%. На втором месте Турция — ее доля в районе 11%. На третьем месте Узбекистан с долей в 9%", — рассказал начальник УТУ.

Начиная с 7 мая на Урал в рамках параллельного импорта было ввезено товаров на сумму 16 млн долларов. Речь идет об одежде, обуви, парфюмерной продукции, станках, механизмах и запасных частях для техники. В числе брендов, продукция которых поставляется в РФ, Алексей Фролов назвал Siemens, Boch, Scania, Volkswagen, Michelin, Max Mara, Lego.

Примерно 60% в общей структуре экспорта Урала составляют металлы и изделия из них. Второе место по объему экспорта занимает продукция химической промышленности — 27% в структуре. Доля лесоматериалов составляет менее 3%. Также уральские регионы поставляют за границу продовольственные товары, вроде круп, муки и макаронных изделий.

Около 50% от общего объема импорта занимают станки, оборудование и различные механизмы, 13,5% приходится на продовольственные товары, 2,6% — на одежду и обувь.

Отметим, что в рамках пресс-конференции Алексей Фролов поделился информацией о возбужденных уголовных и административных делах, а также назвал самые необычные товары, которые граждане незаконно пытались вывезти из страны.