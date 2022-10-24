Кабмин РФ выделит 1 млрд рублей на создание центров разработки отечественной электроники

Деньги будут выделяться в качестве субсидий. Фото: сайт Правительства РФ

Правительство РФ просубсидирует создание в стране малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Соответствующее постановление 24 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели в 2022–2023 годах заложен 1 млрд рублей. Деньги будут выделяться в качестве субсидий и идти на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

"Новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Еще одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки", — говорится на сайте Правительства.

Федеральные субсидии простимулируют импортозамещение электроники в России и позволят в результате обеспечить стране технологический суверенитет в наиболее значимых сегментах отрасли. До 2030 года в РФ должно открыться не менее 100 центров создания электронных изделий.