В путешествие без шенгена

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин предложил участникам форума продемонстрировать готовность к реализации межрегиональных маршрутов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершил работу X Международный туристский форум «Большой Урал». В течение двух дней, 23 и 24 октября, представители органов власти, туристических компаний, рестораторы, отельеры, экскурсоводы из разных регионов России обсуждали перспективы развития отрасли. Авторами сразу нескольких смелых инициатив стали участники проектов уральского макрорегиона.

Объединить возможности

Помимо Свердловской области, в форуме приняли участие представители Челябинской, Тюменской, Псковской, Курганской и Владимирской областей, Пермского, Приморского, Красноярского и Краснодарского краев, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Они представили свои туристические программы. Кроме того, в работе форума приняли участие представители туротрасли Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

– В России сегодня приоритет импортозамещения. А одна из самых реально импортозамещаемых отраслей – именно туризм. И очень важно, что представители профессионального сообщества собираются здесь, у нас на Урале, для решения актуальных задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – подчеркнул в своем выступлении на открытии форума заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, сегодня акцент сделан на развитие туристских макротерриторий. Такой подход расширит возможности по созданию межрегиональных маршрутов, развитию туристской инфраструктуры и позволит привлечь инвестиции в экономику регионов. Урал в этом плане находится в числе «застрельщиков» целого ряда интересных инициатив.

В июне нынешнего года на Петербургском экономическом форуме руководители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Республики Башкортостан подписали соглашение о создании туристического макрорегиона «Большой Урал». Именно такая конфигурация неслучайна. Территории, которые вошли в проект, исторически были связаны между собой, в том числе – транспортной инфраструктурой. Это открывает хорошие перспективы для «сквозных путешествий». Остается лишь разработать туристические маршруты, включить в них имеющиеся объекты инфраструктуры и создать недостающие.

– Около 60 процентов турпотока нашего региона приходится на жителей Большого Урала, – соглашается заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов. – Создание туристического макрорегиона позволит объединить те уникальные возможности, которыми обладает каждая область, край, республика. Кроме того, это даст толчок развитию гостиничной, дорожной, транспортной инфраструктуры. Позволит создавать новые рабочие места. Даст новые источники поступления средств в местные бюджеты.

В частности, на форуме прозвучала идея объединить туристские тропы, которые обустраиваются сегодня в муниципалитетах разных регионов, в «Большую уральскую тропу». Она пройдет через территории Свердловской, Челябинской, Пермской областей и Башкирии. Ее длина составит тысячу километров, путешествовать по ней можно будет пешком или на велосипеде.

А представители Пермского края предложили создать совместный тур в честь 300-летия Екатеринбурга и Перми – эту дату оба города будут отмечать в следующем году.

Расширить горизонты

Еще один вариант – масштабирование на соседние регионы туристических маршрутов, действующих внутри субъектов. Такая идея, в частности, прозвучала в отношении «Демидовского маршрута», который нынешним летом был открыт в Свердловской области. Он соединяет в себе историю, природу, промышленность края. Длится три дня и проходит через Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги, Нижний Тагил. За нынешнее лето по «Демидовскому маршруту» проехало 1200 туристов. Александр Богашов предложил добавить в него южноуральский металлургический Кыштым.

– Этот город был основан братом Акинфия Демидова Никитой, мы восстанавливаем Белый дом этой семьи, – обосновал свою идею заместитель губернатора Челябинской области.

Сувенир на память

В фойе на трех этажах конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО» работали стенды, наглядно демонстрирующие туристические возможности регионов и отдельных городов. Свои экскурсионные маршруты и уникальные программы представили Пермь и Курган, Югра и Нижний Тагил, Верхотурье, Среднеуральск.

Ирбит преподнес себя в виде ярмарки – с песнями под гармонь, Каменск-Уральский в качестве визитной карточки представил этнопарк «Угорское подворье» – с чумом, уроками стрельбы из лука и прочими забавами предков. Сысерть завлекала Бажовскими местами, экотуризмом, накормила блинами, пирогами.

Не протолкнуться от публики было и на выставке-ярмарке туристических сувениров. Тагильские подносы от двух разных предприятий, оригинальные магнитики, керамика, матрешки-котики – есть что гостям увезти с Урала на память.

– Мастера из 17 регионов страны – финалисты конкурсов Приволжского и Уральского федеральных округов привезли почти 400 уникальных изделий, – рассказал основатель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов.

По его словам, конкурс сегодня выполняет несколько функций. Он является инструментом популяризации территории, а также играет важную роль в экономике, обеспечивая занятость малого бизнеса. Финал конкурса пройдет в начале декабря в Кирове.

Нас ждут в Малайзии Туристские форумы «Большой Урал» проводятся в Свердловской области с 2013 года. И хотя основными в повестке дня являются вопросы внутреннего туризма, проблемы внешнего тоже обсуждаются. В этом году страной-партнером форума выступила Малайзия. Глава дипломатической миссии – временный поверенный в делах посольства Малайзии в Российской Федерации Джохан Арифф Бин Абдул Разак сообщил, что наши страны выходят из ограничений, которые наложила пандемия. Сейчас Малайзия полностью открыла свои границы для въезда туристов. Сняты все требования по вакцинации, нет коронавирусных ограничений, визы выдаются на 30 дней без каких-либо условий. Он сообщил также, что в перспективе в Малайзии может начать работать и платежная система «Мир» – это вопрос договоренностей правительств двух стран, но пока в ходу у туристов китайская UnionPay. – Для моей страны туризм составляет важную отрасль экономики, – подчеркнул атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации Джеффри Бин Мунир. – У нас прекрасные пляжи, природа, и мы всегда рады гостям, особенно из России, с которой Малайзия сотрудничает уже полвека. Открытие прямого рейса из Екатеринбурга в Куала-Лумпур ожидается в начале следующего года.

ВАЖНО Правительство Свердловской области 20 октября одобрило госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года». Общий объем финансирования мероприятий на пять лет оценивается в 791 млн рублей. Как рассказал заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрий Патанин, средства будут направлены из областного и местных бюджетов. «Основной акцент в госпрограмме сделан на развитие инфраструктуры для организации досуга уральцев, на повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения туристов. В том числе предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые также повышают привлекательность для туристов», – рассказал Юрий Патанин. Свердловская область на развитие туризма привлекает средства и из других источников. Так, в 2023 году регион из федерального бюджета получит 585 млн рублей. Грантовая поддержка поступит на развитие 70 предпринимательских инициатив, проведение фестиваля «Ночь музыки», а также на проектирование туристического кода Екатеринбурга.