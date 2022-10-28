Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. Фото: Галина Соловьева

На совещании совета директоров Центробанка РФ 28 октября было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%. Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться.

Регулятор отмечает, что в сентябре годовой темп прироста цен уменьшился с 14,3% до 13,7%, а на 21 октября этот показатель составлял уже 12,9%. При этом месячный сезонно сглаженный темп прироста увеличился в сентябре.

"Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Следующее совещание совета директоров ЦБ РФ, где будет приниматься решение на счет ключевой ставки, пройдет 16 декабря.

Напомним, 28 февраля 2022 года Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 20%. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, а 16 сентября — до 7,5%.