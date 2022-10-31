Проверка на дорогах

Для ликвидации последствий осеннего снегопада в Свердловской области было задействовано 270 единиц техники и сотни рабочих. Фото: Павел Ворожцов

Второй в этом году осенний снегопад в ночь с воскресенья на понедельник создал непростую ситуацию на автодорогах Свердловской области. Несмотря на то, что объем осадков, по данным Уралгидромета, составил всего один сантиметр, а уборку начали с вечера 30 октября, сообщения об автоавариях и пробках поступали практически со всего региона.

Ведь предупреждали

Под утро понедельника несколько аварий произошло на дороге из Екатеринбурга в Кольцово. Свежевыпавший влажный снег сделал покрытие скользким, а сменить летние шины на зимние удосужились далеко не все водители. Впрочем, даже на шипованной резине «держать машину» было сложно.

– Пришлось местами сбавлять скорость до 40 км, – рассказал об утренней поездке из Сысерти на работу в Екатеринбург водитель с 20-летним стажем Игорь Мезенцев. – Иначе могло занести. Пока ехал, насчитал пяток аварий.

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле, как сообщил портал TagilCity.ru, произошло ДТП с участием трех автомашин. Причиной, как предполагают, стала снежная каша на дороге. На Серовском тракте возле Невьянска трассу перегородила фура, не сумевшая преодолеть скользкий подъем. В итоге движение парализовало на два с лишним часа, пробка растянулась на несколько километров. В Арамиле легковушка вылетела в кювет – чтобы ее вытащить, пришлось вызывать автокран.

Между тем синоптики в конце прошлой недели предупреждали свердловчан о предстоящих снегопадах и ночных заморозках, а на сайте областного управления ГИБДД было выложено предостережение водителям о возможном гололеде и даны рекомендации соблюдать осторожность и не садиться за руль, если не успели сменить летнюю резину.

Но нашим людям свойственно «тянуть резину», и снег застал водителей врасплох. Непогода заметно прибавила работы автосервисам. Шиномонтажник Алексей Балин рассказывает, что за полдня к нему обратилось больше свердловчан, чем за всю прошлую неделю:

– Мы открылись в восемь часов, так с самого утра очередь идет. За полдня восемь машин переобули. Конечно, когда в сентябре самый первый снег выпал, наплыв был больше. Тем не менее многие до сих пор на летней резине ездят. Я бы порекомендовал уже сменить колеса.

Как говорится в обращении областного управления ГИБДД, именно во время первых осадков и заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП и заторовые ситуации. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в меняющихся погодных условиях, следует отказаться от управления личным транспортом.

Советы эти будут актуальны всю неделю.

– В ближайшие два дня погоду будет определять циклон, поэтому осадки возможны и 1 ноября, – рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Скорее всего, это будет мокрый снег, переходящий в дождь. До середины недели ожидается небольшое потепление – от +1 до +5 градусов днем, а ночью температура будет стремиться от минуса к нулю. На дорогах образуется гололедица. Ближе к пятнице, по прогнозу синоптиков, осадки прекратятся и похолодает – днем от +2 до -1, ночью до -2–7 градусов. То есть гололедица на дорогах сохранится.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ Екатерина СУНЯЙКИНА, врач-терапевт клиники «УГМК-Здоровье»: – Во время снегопадов, смены температур метеозависимым людям, которые страдают гипертонической болезнью, головными болями напряжения, мигренью, нужно проявлять осторожность. Перепады атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия. Хронические гипертоники немного увеличивают дозу назначенного им препарата, те, кто страдают головными болями, принимают обезболивающее. Но следить за своим самочувствием в период погодных катаклизмов должны и те, кто считают себя здоровыми. Им рекомендуется измерять давление, и если прибор показывает цифры выше 140 на 90, это сигнал, что со здоровьем не все в порядке, пора проконсультироваться у врача.

Просят не мешать

Для борьбы с последствиями снегопада в первые сутки, как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, на трассы региона выведено более 270 единиц техники, высыпано 36 тонн песко-соляной смеси и 6 тонн песка. А на федеральных трассах, как рассказали «ОГ» в Уральском управлении автомобильных дорог, работает 30 уборочных агрегатов – комбинированных дорожных машин (КДМ) и тракторов.

– На многих участках автодорог Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Курган, Екатеринбург – Тюмень, трассы М5 уборочные работы начались в 18 часов 30 октября, – рассказали в Уралуправтодоре, – велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций по очистке региональных трасс от снега в реальном времени специалистам управления помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, которые оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

В Екатеринбурге чистить снег с проезжей части и тротуаров, посыпать их противогололедными материалами начали в ночь с воскресенья на понедельник.

– На улицы города ночью вышло 175 единиц дорожной техники, днем работали свыше 150 единиц и 350 рабочих, – сообщили в администрации города. – Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу коммунальным службам на всю неделю усилить выход техники, особое внимание обратить на уборку тротуаров, подходов к пешеходным переходам и посадочным площадкам остановок общественного транспорта.

Дорожные рабочие к резкой смене погоды были готовы. Водитель снегоуборочной машины Анвар Мухаматнуров рассказал, что технику коммунальщики перевели на зимний режим работы еще в середине октября, поэтому к работе приступили сразу:

– Мы вышли с утра в дневную смену, получили от руководства задание и поехали по указанным маршрутам потихоньку. Сложностей немного, в основном – машины лезут в колонну, бывает даже под отвал залетают. Когда вдоль обочины стоят автомобили – это тоже препятствует уборке снега и приходится ждать, пока придет водитель.

В тех местах, где крупной технике снег не достать, на подмогу приходят лопаты и метлы.

– У нас работа сегодня началась с улиц Ленина и 8 Марта. Направили туда всех, потому что нужно было очистить ступеньки в переходах и метро, чтобы люди не падали. Мы к этому были готовы, поэтому работа идет слаженно, – пояснил дорожный рабочий Дмитрий Коржов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, власти Екатеринбурга призывают водителей не создавать помех дорожной технике при уборке снега.

ЦИФРЫ 29 потенциально опасных участков (подъемы, спуски, подверженность гололеду) выявлено на трассах Уралуправтодора. 440 единиц техники готовы к работе, включая КДМ, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, машины прикрытия.

Заготовлено на зиму 2,6 тыс. куб.м песка – 100 процентов. 220,1 тыс. тонн песко-соляной смеси – 100 процентов.

ЗАПОМНИ 8–800–200-63–06 – круглосуточный бесплатный телефон Уралуправтодора, по которому можно сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО.

МНЕНИЯ «ОГ» решила узнать, как к погодным изменениям подготовились жители региона. Успели ли водители «переобуться», а пешеходы – достать теплые вещи. Александр КИРЯЕВ, автолюбитель: – Сменил резину неделю назад. На дороге скользко, все едут очень осторожно, так что поток двигается медленнее обычного. Евгений МОКРОУСОВ, автолюбитель: – С утра на пути из Академического начали заметные пробки собираться. Колеса перекинул на зиму неделю назад – это и моя безопасность, и остальных на дороге. Вячеслав КОРОЛЁВ, автолюбитель: – У меня шипов нет, липучка, соответственно я рано переобуваюсь, примерно первого октября. При такой погоде ситуация на дороге усложняется из-за грязи. И обзор хуже становится, и все «тупить» начинают. С утра еще и скользко, приходится ехать аккуратнее и дистанцию брать побольше. От этого скорость меньше и пробки растут. Никита СЕРГИЕНКО, автолюбитель: – Буквально вчера сменил резину. Всегда жду до последнего, чтобы шипы не растерять. Я считаю, что торопиться некуда и паниковать при первом же снеге глупо. Надо просто следить за прогнозом погоды. Увидел минус – значит, пора. Евгения ПЕТРОВА, пешеход: – Сейчас будем детскую коляску к зиме готовить: подкачаем колеса. Хотя кто-то, наоборот, спускает, чтобы не скользило, когда сильно засыпает улицы. Но пока проблем нет, снега еще немного. Анна СОЛОМЕНКО, пешеход: – Вы знаете, я ждала, когда снег выпадет. Хотя бы самокаты с улиц исчезнут, они меня этим летом дважды чуть не сбили. Сергей ГОРОХОВ, пешеход: – С утра в окно выглянул – пока ботинки зимние искал, пока троллейбус по пробке ехал, чуть на работу не опоздал. В кроссовках уже не вариант ходить: и мокро, и скользко. Скажу так: не моя любимая погода. Валерия ТОКАРЕВА, пешеход: – Для меня, вообще, незаметно снег появился. Я в ночную сегодня работала, пришла на работу еще осенью, а вышла – как будто зимой. Видимо, пора утепляться. Олег ГОЛУБЕВ, пешеход: – Слякоть, конечно, очень неприятная. Сейчас всё еще начнет таять и подмерзать, опять все падать будут. Убирали бы насухо, было бы хорошо, иначе никакая обувь зимняя не спасет от травм.