«Это воплощение мощной программы»

Сейчас на ТЛЦ планируется принимать и отправлять по пять контейнерных поездов в сутки. До 2024 года будет закончено строительство второго этапа, тогда способности ТЛЦ увеличатся вдвое. Фото: Павел Ворожцов

Созданный на принципах «зеленой логистики» современный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», работа которого будет способствовать развитию Свердловской области как крупнейшего в стране «сухого порта», начал работу 1 ноября под Екатеринбургом, приняв первый контейнерный поезд.

«Хочу сказать, что этот проект был в поручении Президента РФ, когда рассматривали Восточный полигон. Сам Восточный полигон должен состоять из таких транспортно-логистических центров, его особенность в том, что нам необходимо перерабатывать грузы, которые идут в контейнерах. Сегодня это большая проблема, и она требует хороших автомобильных и железных дорог», — отметил помощник Президента России Игорь Левитин, поздравляя собравшихся с открытием первого этапа ТЛЦ «Уральский».

Он отметил, что ТЛЦ «Уральский» — не региональный, а федеральный проект. На Среднем Урале создается хаб, который будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне.

«Это действительно воплощение мощной программы по развитию «сухого порта» в нашем регионе. Мы максимально используем наше выгодное географическое положение, мы максимально используем наши возможности. Мы уже реализовали при поддержке нашего президента, вице-премьера Марата Хуснуллина проект южного полукольца ЕКАД, планируем выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца — с заходом на ТЛЦ «Уральский». Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы открываем только первую очередь, будут, уверен, и вторая, и третья очереди», — сказал глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев (в центре) сообщил помощнику Президента РФ Игорю Левитину (справа) и заместителю гендиректора ОАО «РЖД» Алексею Шило о предстоящем строительстве северного полукольца ЕКАД с заходом в логистический центр. Фото: Павел Ворожцов

«Я поздравляю всех участников этого уникального проекта. Благодарю от имени депутатов Законодательного собрания руководство страны. Благодарю Игоря Евгеньевича за участие в этом проекте, «Российские железные дороги». Это, конечно, уникальный проект, который будет работать на экономику Свердловской области и всей страны. Мы в свою очередь, депутаты, будем сопровождать законодательно все действия, которые будут продолжаться в реализации второго этапа проекта, – подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Разрешение на прием центром первого железнодорожного состава по видео-конференц-связи дал министр транспорта России ВиталийСавельев.

«Для Минтранса РФ открытие новых логистических маршрутов, реализация новых востребованных инфраструктурных решений — один из приоритетов. ТЛЦ позволит предоставить грузовладельцам качественный сервис, соответствующий мировым стандартам. Он напрямую влияет на рост конкурентоспособности и промышленной инфраструктуры», — отметил глава Минтранса РФ.

Значимость транспортно-логистического центра для развития экономики как отдельных регионов, так и всего Уральского федерального округа в ходе церемонии открытия подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Председатель совета директоров Екатеринбургского транспортного терминала Александр Кахидзе рассказывает губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву (слева направо) и председателю Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной о перспективах развития «Сухого порта». Фото: Павел Ворожцов

«Транспортная инфраструктура — это кровеносная система нашей экономики. А тем более сейчас, когда в период санкционного давления мы вынуждены перенаправить огромное количество грузов с востока на запад. Конечно, такие проекты играют особую роль», — сказал полпред президента. Председатель совета директоров Екатеринбургского транспортного терминала Александр Кахидзе также подчеркнул, что новый транспортно-логистический центр станет частью масштабного проекта по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на российских железных дорогах.

Мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.

«Не побоюсь этого слова, это — первый «Сухой порт». […] Мы построим инфраструктуру общего пользования, куда будут прибывать контейнерные поезда и откуда будут переставляться грузы на контейнерный терминал. С учетом большой занятости Транссиба мы совместно с Минтрансом РФ, с РЖД рассмотрели строительство «сухого порта», в котором будет возможность принимать контейнеры в полувагонах и перегружать их, отправлять на запад нашей страны. И, естественно, отгружать грузополучателям из самого Екатеринбурга. Терминал фактически примыкает к ЕКАД и является крайне востребованным», – сказал Александр Кахидзе.

ТЛЦ включает четыре километровые приемоотправочные линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки. Кроме того, непосредственно на площадке будет работать пункт таможенного оформления.

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило отметил скорость и своевременность реализации такого масштабного проекта в регионе.

«Мы живем в крайне необычное время, когда легко нарушаются международные договоренности, когда резко меняются из-за действий недружественных стран транспортно-логистические потоки. Данный терминал очень гармонично встраивается в решение общегосударственных задач, таких как, например, доставка импортных грузов с портов Дальнего Востока», – сказал Алексей Шило.

Завершить проект предполагается в 2024 году. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 12 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 250 новых рабочих мест.

Напомним, соглашение о создании ТЛЦ было заключено Минтрансом РФ, правительством Свердловской области, ОАО «РЖД» и ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» в рамках выставки «ИННОПРОМ-2021».