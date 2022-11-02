В 2023 году доходы бюджета Свердловской области составят 343 миллиарда рублей

Дефицит бюджета Свердловской области в 2023 году составит 16 миллиардов рублей. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят проект бюджета региона на ближайшие три года. Первое чтение пройдет 15 ноября.

В 2023 году Средний Урал заработает 343 миллиарда рублей, а потратит больше 359 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 16 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

"Как и в прошлые годы, областной бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы по этому направлению составят 241 миллиард рублей", — подчеркивает председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

На следующей неделе проект будет рассмотрен на заседаниях профильных комитетов. После этого, 15 ноября, его представят областным депутатам.

Ранее минфин региона составил прогноз социально-экономического развития Свердловской области на ближайшие три года в двух вариантах: базовом и консервативном.