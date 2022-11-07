Свердловские НКО получили в 2022 году более 500 млн рублей из регионального бюджета

Деньги получили 167 некоммерческих организаций региона. Фото: Галина Соловьева

В период с января по сентябрь 2022 года на реализацию 207 социально значимых проектов из бюджета Свердловской области было выделено около 500 млн рублей. Деньги получили 167 некоммерческих организаций (НКО) региона.

На эти средства, в частности, была реализована акция "Урал благодарит", а ко Дню пенсионера для пожилых свердловчан были организованы скидки, акции и другие приятные бонусы более чем от тысячи организаций.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, успехи региона в развитии соцпроектов были отмечены на федеральном уровне: Средний Урал вошел в топ-10 динамично развивающихся субъектов РФ, поднявшись на 11 позиций в рейтинге развития НКО.

"В основном рейтинге представлены 85 субъектов РФ. Еще в прошлом году по общему показателю Свердловская область занимала 22 место. Сейчас — 11-е. Так, наш регион вошел в список из 10 наиболее динамично развивающихся регионов", — заявила и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание выстраиванию сбалансированной системы социальной поддержки в регионе.

"Важно продолжать держать курс на безусловное выполнение всех социальных обязательств, оказывать адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается", — ранее заявлял глава Среднего Урала.