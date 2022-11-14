Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрели законопроект о бюджете на 2023–2025 годы

Доходная часть бюджета в следующем году запланирована в размере 343 млрд рублей, а расходная часть — 359,2 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

В парламенте Свердловской области прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам, где в первом чтении был рассмотрен законопроект о региональном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С докладом выступил свердловский министр финансов Александр Старков.

По его словам, доходная часть бюджета в следующем году запланирована в размере 343 млрд рублей, а расходная часть — 359,2 млрд рублей. Прогноз по налогу на прибыль компаний составляет 112,1 млрд рублей, по налогу на доходы физлиц — 110 млрд рублей, а по налогу на имущество организаций — 26,4 млрд рублей.

В расходной части бюджета также предусмотрено финансирование 29 госпрограмм Свердловской области. При этом больше всего средств — 67% от общего объема расходов — будет направлено на социальную сферу. Дефицит бюджета в 2023 году составит 16,1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, расходы на транспорт составят 2,1 млрд рублей, на дорожное хозяйство — почти 30 млрд рублей, а на ЖКХ — 13,2 млрд рублей. На мероприятия в сфере молодежной политики предусмотрено 446,5 млн рублей. Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составят 9,7 млрд рублей, а по разделу "Спорт высших достижений" — 8,8 млрд рублей. Реализация госпрограммы "Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области" потребует 448 млн рублей.

Депутаты во время обсуждения подняли вопросы увеличения расходов на программу догазификации, поддержку мобилизованных граждан и их семей, а также строительство и содержание объектов соцсферы.

По итогам рассмотрения законопроекта комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект. Поправки к документу должны быть внесены до 29 ноября.