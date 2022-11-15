Бюджет Свердловской области принят в первом чтении

67% от суммы бюджета Свердловской области направят на социальную сферу. Фото: Галина Соловьева

Депутаты свердловского Заксобрания сегодня приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходы бюджета в 2023 году составят 343 миллиарда, а расходы 359 млрд рублей. Большая часть средств, 241 млрд рублей, будет направлена на социальную сферу. Эти расходы составят 67% от общей суммы бюджета. 100 миллиардов парламентарии решили выделить на образование, 94 млрд — на социальную политику, 23 млрд — на здравоохранение.

Также на будущий год предусмотрено финансирование 29 государственных программ Свердловской области. Среди них программы по переселению жильцов из аварийного жилья, на эти цели планируют выделить 3,7 млрд рублей. На обеспечение жильем детей-сирот — 1,8 миллиарда рублей. Предполагается, что квартиры за счет бюджета в 2023 году получат 580 человек. Миллиард рублей уйдет на реконструкцию коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах региона. На реализацию нацпроектов в 2023 году учтены 35,5 миллиардов рублей. В бюджет включены расходы на поддержку сельхозпроизводителей в сумме больше 4,5 миллиардов рублей. В будущем году на Среднем Урале за счет бюджетных средств построят и отремонтируют 3 детсада и 11 школ.

"С завтрашнего дня приступает к работе временная согласительная комиссия Законодательного собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В ее работе примут участие руководители областных министерств, представители органов местного самоуправления и общественных организаций", — уточнила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, сегодня свердловские парламентарии приняли изменения в ряд областных законов, касающихся предоставления налоговых льгот предпринимателям и расширения возможностей регионального маткапитала.