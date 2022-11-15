Бюджет стабильно социальный

Депутаты заксобрания на вчерашнем заседании приняли ряд значимых решений. Расширены возможности использования областного материнского капитала – теперь его можно направлять на обучение детей в организациях, для которых образование является допуслугой. Областные власти получили возможность разрабатывать региональный компонент федеральных образовательных программ. Но, пожалуй, наиболее важным решением законодателей стало принятие в первом чтении проекта закона об областном бюджете. Согласно проекту, документ, как и в прежние годы, сохранит социальную направленность.

Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предполагает, что расходы региональной казны на будущий год составят 359 млрд рублей, 67% этой суммы (241 млрд рублей) будет направлено на социальную сферу. Это чуть больше, чем ожидается по итогам 2022 года (236,8 млрд рублей или 66% от общей суммы расходов).

Предполагается, что 33,8 млрд рублей составят расходы на здравоохранение. В том числе 13,5 млрд рублей планируется направить на оказание жителям области стационарной медицинской помощи, 3 млрд рублей – на мероприятия по профилактике и устранению последствий COVID-19.

93,9 млрд рублей будут направлены на социальную политику, в том числе 80,9 млрд рублей – на предоставление свердловчанам мер социальной поддержки (социальное обеспечение, выплаты на детей и малообеспеченным семьям и так далее).

Также на будущий год предусмотрено финансирование 29 государственных программ Свердловской области. Среди них программы по переселению жильцов из аварийного жилья, на эти цели планируют выделить 3,7 млрд рублей. На обеспечение жильем детей-сирот – 1,8 млрд рублей. Предполагается, что квартиры за счет бюджета в 2023 году получат 580 человек. Миллиард рублей уйдет на реконструкцию коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах региона. На реализацию нацпроектов в 2023 году учтены 35,5 миллиарда рублей. В бюджет включены расходы на поддержку сельхозпроизводителей в сумме больше 4,5 миллиарда рублей. В будущем году на Среднем Урале за счет бюджетных средств построят и отремонтируют 3 детсада и 11 школ.

С сегодняшнего дня к работе приступает временная согласительная комиссия Заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметила, отвечая на вопрос «ОГ», председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, в ее работе на паритетных началах примут участие депутаты, члены правительства, представители органов местного самоуправления, Общественной и Счетной палат региона.

Кроме того, вчера депутаты приняли изменения в закон «Об областном материнском (семейном) капитале», расширив возможности его использования. Теперь средства разрешается тратить на оплату образования детей в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Как пояснил «ОГ» председатель комитета по социальной политике Заксобрания Вячеслав Погудин, до сегодняшнего дня маткапитал можно было использовать на обучение детей в государственных организациях, для которых образование является основным видом деятельности. «Дается дополнительная возможность семье направить эти средства на получение образовательных услуг в организациях, которые стоят за рамками государственной муниципальной школы. Основное требование: иметь лицензию на образовательную деятельность. Есть ситуации, когда в небольших городах нет крупных образовательных организаций, но есть лицензированные организации, дающие возможность изучения дополнительных программ», – рассказал он.

Внесли депутаты изменения и в закон «Об образовании». Как пояснила Людмила Бабушкина, они касаются работы в рамках федеральных основных общеобразовательных программ. 24 сентября 2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие разработку и утверждение единых для страны федеральных основных общеобразовательных программ.

«Для того чтобы свердловские школы были готовы к преподаванию по новым программам, мы сейчас приводим региональный закон в соответствие с федеральным законодательством. В частности, наш закон дополняет компетенцию уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере образования полномочием по организации обеспечения школ учебниками и разработанными в комплекте с ними учебными пособиями из числа входящих в федеральный перечень учебников. Кроме того, добавляется полномочие по участию в разработке федеральных основных общеобразовательных программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей Свердловской области», – рассказала Людмила Бабушкина.