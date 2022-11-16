В Свердловской области началась корректировка бюджета на 2023 год

Согласительные процедуры по бюджету Свердловской области займут около двух недель. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале началось публичное обсуждение бюджета на 2023 год и плановый период. В процедуре участвуют депутаты регионального Заксобрания, представители бизнеса, общественности, муниципальных и областных органов власти, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня мы начали работу по балансировке всех основных параметров. Это непростая задача: бюджетные параметры напряженные. И мы все должны понимать, что, увеличивая финансирование на те или иные направления, мы должны в других направлениях его уменьшать", — сообщил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Корректировка бюджета ко второму чтению займет около двух недель. Уточнения внесет согласительная комиссия из 69 человек.

"Основная цель — подготовить проект бюджета ко второму чтению. Обращаем пристальное внимание на системные вопросы, необходимость завершить те или иные объекты", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Бюджетные параметры откорректируют с учетом предварительных показателей социального-экономического развития региона за прошедшие 9 месяцев и прогнозных данных на следующий год. С января по сентябрь 2022 года включительно в Свердловской области на социальную сферу направили 177,1 миллиарда рублей, что составило 68,3% от общих расходов бюджета.

"Безусловное выполнение обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы и выполнение всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области являются приоритетными задачами правительства Свердловской области", — подчеркнул министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Принять главный финансовый документ региона парламентарии намерены в начале декабря.

Напомним, накануне депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели бюджет в первом чтении, а также внесли ряд поправок и изменений в региональные законы.